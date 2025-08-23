Conte effettua il primo cambio: dentro Neres per Politano

Oggi alle 20:04
di Davide Baratto

Sul risultato di 2-0 a favore, al minuto 76, mister Antonio Conte effettua il primo cambio della partita: entra David Neres al posto di Matteo Politano, dunque si continua a giocare con l'assetto del 4-1-4-1.