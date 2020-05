Coronavirus, boom guariti: "Dovuto anche a un aggiornamento dei dati in Lombardia"

Boom di guariti in Italia nelle ultime 24 ore: tra le 214.457 persone che hanno contratto in Italia il COVID-19 dall'inizio dell'epidemia 93.245 sono guarite di cui 8.014 registrate nelle ultime 24 ore. "Il numero così alto dei pazienti dimessi e guariti è dovuto - si legge sul sito della Protezione Civile - ad un aggiornamento dei dati della Regione Lombardia riferiti anche ai giorni precedenti".

Di seguito la suddivisione degli attualmente positivi (91.528 in tutto il territorio nazionale) suddivisa per Regioni.

31.753 in Lombardia, 14.858 in Piemonte, 8.391 in Emilia-Romagna, 6.789 in Veneto, 5.088 in Toscana, 4.433 nel Lazio, 3.306 in Liguria, 3.236 nelle Marche, 2.903 in Puglia, 2.340 in Campania, 2.201 in Sicilia, 1.791 in Abruzzo, 982 nella Provincia autonoma di Trento, 962 in Friuli Venezia Giulia, 644 in Calabria, 623 in Sardegna, 579 nella Provincia autonoma di Bolzano, 179 in Molise, 172 in Basilicata, 171 in Umbria e 127 in Valle d’Aosta.