Coronavirus, dopo i test trovati 2 nuovi positivi in Premier: fanno parte di 2 club diversi

Sono stati trovati due nuovi positivi al Coronavirus in Premier League. Ad annunciarlo è la BBC la quale afferma che nel secondo giro dei test eseguiti martedi, giovedi e venerdi, su 996 tra giocatori e staff delle squadre del massimo campionato britannico, soltanto in due sono risultati positivi al COVID-19, in due club diversi

NEL PRIMO ROUND - Nei test della scorsa settimana erano stati trovati 6 positivi su 748 persone analizzate.