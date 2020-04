Coronavirus, fine del lockdown a Wuhan: 1,8 milioni di auto per strada

Dopo 11 settimane di isolamento a Wuhan è finito ufficialmente il lockdown e le autorità hanno revocato le le restrizioni agli spostamenti in uscita dalla megalopoli della Cina centrale, dove tornano a vedersi le auto in fila ai caselli delle autostrade e i passeggeri in attesa sulle banchine prima di salire sui treni diretti fuori città. Circa 1,8 milioni di vetture si sono mosse sulle strade e per quel che riguarda i voli l'aeroporto internazionale Tianhe di Wuhan ha iniziato a riprendere le tratte interne alla Cina. Secondo la società di gestione dello scalo, nel corso della giornata sono stati operati oltre 200 voli in entrata e in uscita dall'aeroporto.