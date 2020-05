Coronavirus, il Governo francese avvisa: "Per il vaccino ci vorranno almeno 18 mesi"

Il Ministro responsabile dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione francese Frederique Vidal ha parlato in conferenza stampa del possibile vaccino contro il Coronavirus: "Serviranno almeno altri 18 mesi per ottenere un possibile vaccino contro il Coronavirus. Quello che ci dicono i laboratori e i ricercatori è che l'accelerata che abbiamo visto nello sviluppo degli studi clinici ci dà la speranza di un vaccino in 18 mesi, ma non è ragionevole pensare di poter andare più veloci di così. Non vogliamo mettere in pericolo la sicurezza delle persone"