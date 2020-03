Anche la Spagna deve far fronte all'emergenza Coronavirus che ha colpito ormai tutta l'Europa. Salgono in modo vertiginoso i numeri dei contagiati di Coronavirus nel paese iberico: oggi quasi 1600 nuovi casi per un totale di 7988 positivi. Salgono anche i numeri dei morti, ben 294 mentre sono 517 i guariti.