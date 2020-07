Coronavirus in Spagna, un calciatore del Real Saragozza risultato positivo

L'emergenza Coronavirus in Spagna non si placa, dopo il calciatore del Siviglia risultato positivo, da segnalare anche un caso nel Real Saragozza. Il club aragonese ha comunicato attraverso i propri canali social la notizia della positività del proprio tesserato rivelando anche di aver chiesto alla Liga di anticipare i test già in programma a causa della forte carica virale emersa nella città negli ultimi giorni.