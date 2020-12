Coronavirus in zona rossa: stretta di Natale e Capodanno, due opzioni al vaglio

Natale atipico per l'Italia. Tante le ipotesi. Una zona rossa nazionale nei giorni festivi e prefestivi che vanno dal 24 dicembre al 3 gennaio. Oppure, in alternativa, un lockdown nazionale totale dal 24 dicembre al 6 gennaio. Sono i due scenari sul tavolo, che oggi il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha illustrato ai rappresentanti di Regioni, Province e Comuni, riportando le due opzioni emerse ieri nel corso dell’estenuante vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Ma manca ancora il patto definitivo nel governo, sottolinea Repubblica.