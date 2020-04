Coronavirus, Ivanka Trump nell'occhio del ciclone: avrebbe violato il lockdown per andare in New Jersey

Ivanka Trump avrebbe violato le misure di distanziamento sociale predisposte contro il contagio da Coronavirus. È questa l’accusa lanciata alla figlia di Donald Trump dal The New York Times, che cita fonti vicine al presidente degli Stati Uniti d’America. Ivanka, che peraltro a livello pubblico è stata la più attiva dei Trump nell’invitare la gente a non muoversi, avrebbe infatti viaggiato con il marito, Jared Kushner, e i loro tre figli, verso il Trump National Golf Club Bedminster, in New Yersey, nella prima notte di Passover, la Pasqua ebraica. Se la notizia fosse vera, Ivanka avrebbe violato non solo le linee guida federali, che sconsigliano di viaggiare ma non sono obbligatorie, quanto le normative previste dalla città di Washington, dove ha sede la Casa Bianca, che dall’1 aprile ha ordinato (in questo caso sì, con effetto prescrittivo) a tutti i residenti di rimanere a casa se non per effettuare spostamenti essenziali.