Coronavirus, l'Oms avverte: "Nello sport rischio amplificato di contagio"

Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ha parlato oggi in conferenza stampa affrontando anche l'argomento relativo allo sport: "Gli eventi sportivi rappresentano per loro natura un assembramento. E sappiamo che un gran numero di persone in un luogo ristretto quando sta circolando un virus risulta in un'amplificazione del rischio di contagio. Anche a noi manca molto lo sport, ma vogliamo che sia sicuro e chiediamo alle associazioni nazionali e internazionali di lavorare a questo scopo".