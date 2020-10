Coronavirus, la Campania si mobilita: attivati più di 100 posti letto di terapia intensiva

Il sistema sanitario campano sta subendo, come stiamo apprendendo da giorni, un forte stress per quanto riguarda i ricoveri a causa dell'emergenza Coronavirus. Un dato, però, fa rifiatare la Regione e riguarda proprio la disponibilità per i ricoveri: come si può notare dal bollettino pubblicato proprio in questi minuti, sono stati attivati 114 nuovi posti letto di terapia intensiva, cosi come altri 175 posti letto per la degenza ordinaria. Un passo importante che dovrà trovare, però, riscontro anche nei numeri che si spera calino nel corso delle prossime settimane, senza dover rendere necessario un utilizzo ancor più stressante del sistema sanitario.