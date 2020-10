Coronavirus, la Turchia riapre gli stadi: accessi al 50% della capienza

Metà dei tifosi turchi sono pronti a tornare allo stadio. La Federcalcio turca ha infatti annunciato nella giornata di sabato che sarà possibile riempire gli stadi fino al 50 per cento della capienza, per quanto riguarda le gare di Turkish Süper Lig (il massimo campionato) e Ziraat Turkish Cup (la coppa nazionale). La decisione sarà resa esecutiva dal 17 ottobre: la condizione, per le società che vorranno vedere di nuovo pieni (a metà) i propri stadi, sarà quella di rispettare tutte le misure anti contagio.