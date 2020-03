Coronavirus, lo strano caso di Ferrera: mille abitanti e nessun contagio, ma il paese s'indigna

Ferrera, paese in provincia di Pavia, conta mille abitanti: nessuno è positivo al Covid-19. Un vero e proprio mistero, tant'è vero che il sindaco ha chiesto di "studiare" gli abitanti, magari analizzando il sangue dei residenti. Ma dalla Regione è arrivato un secco 'no' all'idea del primo cittadino. L'edizione odierna di Repubblica, che racconta la notizia, fa sapere che il paese è indignato così come il suo sindaco. Sono in zona rossa come tutti ma senza neppure un contagiato.