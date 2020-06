Coronavirus, mascherine da usare anche nella 'Fase 3'. Brusaferro: "Ma occhio al riutilizzo"

Nella giornata di ieri il Premier Conte, nel corso della conferenza stampa tenuta nel primo giorno di 'Fase 3', ha dichiarato che sarà importante continuare a rispettare il distanziamento sociale e a utilizzare le mascherine ove necessario.

Della questione ne ha parlato quest'oggi anche Silvio Brusferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) che però ha sconsigliato il riutilizzo delle mascherine chirurgiche: "Le mascherine chirurgiche possono esser utilizzate anche per un uso prolungato da 2 a 6 ore ma non ci sono evidenze che ne garantiscano il riutilizzo in sicurezza e neppure il ricondizionamento. Per quelle di comunità dipende dal materiale con cui sono realizzate ma queste non hanno potere filtrante, fungono solo da barriera", ha detto.