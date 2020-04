Coronavirus, Messina blinda lo Stretto: necessaria richiesta 48h prima

Un’autorizzazione per passare lo stretto di Messina. È questo quanto prevede un’ordinanza del sindaco del capoluogo peloritano, Cateno De Luca, in vigore dall’8 al 13 aprile. Il provvedimento, volto a frenare l’arrivo di persone in Sicilia, prevede che per chi vorrà imbarcarsi da Villa San Giovanni sarà necessario chiedere con due giorni d’anticipo il permesso tramite il sistema di registrazione online, indicando le motivazioni dello spostamento. Fanno eccezione i pendolari, per i quali la registrazione sarà effettuata una sola volta, anche grazie all’implementazione di una banca dati. Un provvedimento che non trova tutti d’accordo, a partire da Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia.