Coronavirus, numeri ancora alti in Lombardia: 725 in 24h casi e i decessi non calano

La Regione Lombardia ha reso noti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus nelle ultime 24 ore. Il bollettino parla di 163 decessi nell’ultima giornata (identico all’aggiornamento di ieri 163) per un totale di 12.376 morti dall'inizio dell'epidemia. I contagiati dall'inizio dell'epidemia in Lombardia sono 66.971, con un incremento di 725 unità nelle ultime 24 ore (ieri +855). Sono attualmente ricoverati in terapia intensiva 901 pazienti, -21 rispetto a ieri.