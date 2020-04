Coronavirus, pronta la fase 2: via al take away, un cliente alla volta nei ristoranti

Il mondo della ristorazione è stato colpito duramente dall'emergenza Coronavirus e secondo quanto riportato da Il Giornale, visto che servirà altro tempo prima della riapertura definitiva di bar e ristoranti, si ipotizza la possibilità di liberalizzare il take away. Dovrebbe essere garantito l'ingresso a un cliente per volta, con percorsi protetti di ingresso e uscita, e distanziamento tra clienti e dipendenti.