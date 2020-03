Coronavirus, si va verso 4mila contagiati. Zingaretti annuncia che è tra i positivi

"I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c'è da fare. Coraggio a tutti e a presto". E' l'annuncio di Nicola Zingaretti, segretario del Pd e presidente della regione Lazio, sui suoi canali social: "Ovviamente mi attengo e sarò seguito secondo tutti i protocolli previsti per tutti in questo momento. Sto bene e quindi è stato scelto l'isolamento domiciliare. Sto a casa e continuerò da casa a seguire quello che potrò seguire, anche la mia famiglia sta seguendo i protocolli. La Asl sta contattando le persone che mi sono state in questi giorni più vicine per le verifiche del caso". Intanto nel Paese si sfiorano i 4000 contagiati: sono stati registrati 620 malati in più in un giorno, 25 l'ora, con il primo caso in Vaticano; 49 morti in più rispetto a giovedì, con un aumento del 33,1%, che fanno arrivare il totale a 197, il 4,25% del totale dei malati. I guariti invece sono 523.