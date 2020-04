Coronavirus, stato di New York in ginocchio: più di 700 morti in 24 ore

Continua a salire il dato drammatico dei decessi nello stato di New York, quello più colpito dall'emergenza Coronavirus. Al momento è stato stabilito un nuovo e triste record: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 779 morti per Coronavirus, un dato assolutamente allarmante per tutti gli Stati Uniti in questo momento dove l'emergenza sta colpendo in maniera considerevole la parte settentrionale dell'America.