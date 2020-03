Coronavirus, tragico boom in Spagna: quasi 10mila casi in un giorno

L’epidemia in Spagna si allarga senza confini e a ritmo crescente. I casi di coronavirus oggi nel paese sono quasi diecimila in più di ieri: da 47.610 di ieri a 56.188. Aumentano anche le vittime, da 3.434 a 4.089. Con una crescita del 30% in un giorno solo. Lo riferisce l’ultimo bilancio del ministero della Salute riportato da El Pais.