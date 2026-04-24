Prima pagina Corriere dello Sport: "Conte cambia, Napoli con Ali"

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Aria di cambiamento in casa Roma. L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come, a due settimane dalle parole che avevano segnato una frattura con Gian Piero, si sia arrivati alla scelta di interrompere il rapporto. Un passaggio che apre scenari delicati per il club giallorosso, chiamato ora a ridefinire ruoli e responsabilità all'interno dell'area sportiva, con maggiore centralità per la figura dell'allenatore.

Il futuro resta tutto da scrivere: la società è orientata verso una soluzione condivisa che possa garantire stabilità e progettualità, ma il momento è complesso e il rischio di ulteriori scosse resta concreto. In questo contesto, la posizione di Massa viene indicata come potenzialmente a rischio, segno di una fase di profonda revisione interna.

"Conte cambia, Napoli con Ali", si legge in basso. Si parla ovviamente delle scelte di formazione per la gara contro la Cremonese.