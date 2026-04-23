Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli vota Conte. Juve, Alisson scontato"

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"Alisson scontato": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. II brasiliano vuole lasciare il Liverpool con un anno di anticipo: la Juve spinge. L'ex Roma considera chiusa l'avventura ad Anfield, il club bianconero avanza e detta le condizioni: non vuole pagare il cartellino. II Milan chiama Goretzka: contatti con l'agente de tedesco, che si svincola in estate; Tare in prima fila.

Un altro titolo riguarda la Coppa Italia ed è quello in taglio alto: "Lazio, è MaraMotta". Atalanta eliminata ai rigori, sarà finale con l'Inter. Il portiere biancoceleste para 4 penalty. Decisivi i gol dal dischetto di Isaksen e Taylor: finisce 3-2 dopo il pareggio per 1-1 nei 120' firmato da Romagnoli e Pasalic. II 13 maggio all'Olimpico la sfida contro Chivu. In basso si legge 'Napoli vota Conte' con riferimento al Maradona pronto al sold out anche con la Cremonese.