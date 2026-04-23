Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si gioca in Germania, Spagna e Olanda

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si gioca in Germania, Spagna e OlandaTuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto
Si gioca anche in Coppa di Germania la semifinale tra Stoccarda e Friburgo.

In questo giovedì 23 aprile sono in programma diversi match dei campionati e delle coppe estere: In particolare si gioca per la Liga spagnola Levante-Siviglia, Rayo Vallecano-Espanyol e Oviedo Villarreal. Si gioca anche in Coppa di Germania la semifinale tra Stoccarda e Friburgo. Di seguito la programmazione in tv.

19.00 Levante-Siviglia (Liga) - DAZN

20.00 Rayo Vallecano-Espanyol (Liga) - DAZN

20.30 Sint Truiden-Anderlecht (Campionato belga) - DAZN

20.45 Stoccarda-Friburgo (Coppa di Germania) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

21.30 Oviedo-Villarreal (Liga) - DAZN

21.00 PSV-Zwolle (Eredivisie) - COMO TV

21.45 Uniao Torreense-Fafe (Taça de Portugal) - COMO TV