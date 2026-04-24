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La Gazzetta dello Sport: "Guardiola l'italiano: la Nazionale lo attira"

La Gazzetta dello Sport: "Guardiola l'italiano: la Nazionale lo attira"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:00Brevi
di Fabio Tarantino

Josep Guardiola sulla panchina della Nazionale italiana. A sganciare la bomba è La Gazzetta dello Sport che questa mattina in prima pagina parla del possibile approdo dello spagnolo alla guida degli Azzurri: "Guardiola l'italiano - recita il titolo di apertura - Pep ama il nostro paese, la Nazionale lo attira. In Spagna danno per scontato l'addio al City e la rinascita azzurra è una grande sfida. L'inviato di Trump vuole l'Italia al Mondiale. Un coro di no, scetticismo dalla Fifa".

Il taglio alto è invece dedicato al caos in casa Roma che può portare all'addio di Claudio Ranieri: "Ranieri via, ha vinto Gasp. La decisione della Roma. L'accelerata dei Friedkin: avanti col tecnico. Può aprirsi la strada al ritorno di Totti".

"Oggi Conte e l'Inter fa i conti" si legge in basso. Ore decisive per l'aritmetica del tricolore dei nerazzurri. 