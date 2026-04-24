Hojlund non è al meglio, può saltare la Cremonese: già scelto il sostituto

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Rasmus Hojlund non è al meglio e la sua presenza è da considerarsi in dubbio. L'annuncio è del Corriere dello Sport oggi in edicola a poche ore dalla gara di questa sera contro la Cremonese. "Se non recupera, l’idea è che toccherà a Giovane giostrare da centravanti come contro il Milan", si legge.

Hojlund aveva segnato due gol nella gara d'andata ed è a quota 10 gol in campionato, 14 stagionali, ed è a -2 dal suo record personale, ma ora potrebbe non farcela per la gara di questa sera. Le prossime ore saranno decisive per capire se potrà o meno essere in campo contro la squadra allenata da Giampaolo.