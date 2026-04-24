Prima pagina Tuttosport: "Roma, Gasperini fa saltare Ranieri"

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Il titolo di Tuttosport fotografa una partita che va oltre i novanta minuti: Milan e Juventus si giocano non solo il presente ma anche le basi del futuro, tra ambizioni di vertice e strategie già orientate alla prossima stagione. Due squadre diverse, ma accomunate dalla necessità di rilanciarsi attraverso uomini e scelte tecniche.

Il quotidiano legge la sfida di San Siro anche attraverso il confronto in panchina tra Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti, due visioni solo apparentemente lontane. Entrambi, infatti, mettono al centro i calciatori, consapevoli che il rendimento passa dalla qualità e dalla personalità degli interpreti. Non è un caso che il peso specifico della gara possa ricadere sui talenti: Rafael Leao e Kenan Yildiz, divisi da un gol in stagione, rappresentano l'ago della bilancia di un equilibrio sottilissimo.

"Roma, Gasperini fa saltare Ranieri" si legge in alto con l'addio ormai prossimo del dirigente ed ex allenatore giallorosso.