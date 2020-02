Cremonese, pari prezioso contro il Cittadella: Gaetano in campo tutta la partita

Gianluca Gaetano continua il suo percorso di crescita lontano da Napoli. Il giocatore napoletano è stato schierato titolare dal tecnico della Cremonese Massimo Rastelli, per la sfida di oggi pomeriggio contro il Cittadella: 0-0 il risultato finale, un ottimo pareggio per la Cremonese di Gaetano in ottica salvezza, con quest'ultimo rimasto in campo tutta la partita.