Croazia, Lovren aiuta i terremotati: messo a disposizione il suo hotel

Dopo il terremoto che ha colpito la Croazia, Dejan Lovren, difensore dello Zenti San Pietroburgo, è sceso in campo in auto della sua nazione. L'ex Liverpool ha comunicato su Instagram che metterà a disposizione il suo albergo a Novaljia, nell’isola di Pag, per le famiglie in difficoltà che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni: “Cari cittadini di Petrinja, metto a disposizione il mio hotel a Novalja alle 16 famiglie più in pericolo”.