Crollo Milan: il ko per 3-0 in casa vale uno storico record europeo negativo

Un Milan dai due volti, quello che in questo inizio di stagione sta facendo discutere addetti ai lavori e non solo. La squadra di Pioli, infatti, vola in campionato, grazie alla striscia positiva che vede i rossoneri non aver mai perso dall'inizio della stagione, 6 risultati utili consecutivi (5 vittorie ed un pareggio). Al contempo, però, il Milan ha centrato stasera un record negativo storico: quella contro il Lille è anche la peggior sconfitta a San Siro della sua storia europea, mai aveva perso in casa più di due gol di scarto.