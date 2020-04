Dagli USA, CNN insiste: "Coronavirus nato in un laboratorio a Wuhan"

Si dice che il coronavirus trovi origine in un mercato di animali vivi, ma dagli Stati Uniti insistono con un'altra teoria. Dirigenti dell'Inteligence e della sicurezza nazionale americana starebbero esaminando l'ipotesi che il nuovo virus sia nato in un laboratorio di Wuhan e che si sia diffuso in seguito ad un incidente umano. La fonte è autorevole, lo racconta la CNN citando varie fonti a conoscenza del dossier secondo il quale già nel 2018 erano arrivati i primi allarmi dal consolato USA a Pechino circa le condizioni di sicurezza nell'Istituto di Virologia di Wuhan.