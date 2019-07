Dall'Inghilterra - Lukaku, United pronto ad allontanare l'Inter: Solskjaer gli chiederà di restare

Arrivano importantissime novità dall'Inghilterra sulla possibile destinazione futura di Romelu Lukaku, attaccante attualmente in forza al Manchester United e ora impegnato nella tournée australiana assieme ai Red Devils, obiettivo primario di mercato dell'Inter sul quale si sono posate anche le attenzioni della Juventus, ed accostato anche al Napoli nelle ultime settimane. Secondo quanto riferisce il The Sun, infatti, il manager Ole Gunnar Solskjaer non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo numero nove, e presto gli chiederà (secondo gli inglesi addirittura "lo implorerà") di rimanere almeno un altro anno a Manchester.