De Bruyne segna all'esordio! Da punizione KDB firma il gol del 2-0

De Bruyne segna all'esordio! Da punizione KDB firma il gol del 2-0TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:47Brevi
di Davide Baratto

Kevin De Bruyne trova il gol all'esordio in una gara ufficiale con la maglia del Napoli. Al minuto 57, su un calcio da punizione defilato, il belga si incarica della battuta: traiettoria a rientrare che inganna il portiere Turati, nessuno tocca il pallone e quindi la gioia della rete è tutta di KDB. Sassuolo 0-2 Napoli dopo un'ora di gioco.