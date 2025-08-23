Debutto anche per Vergara: entra insieme a Spinazzola nel finale

di Davide Baratto

C'è l'occasione anche per il debutto di Antonio Vergara in Serie A con la maglia del Napoli: Antonio Conte lo inserisce all'89esimo insieme a Leonardo Spinazzola, escono McTominay e Olivera.