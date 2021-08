Debutto da sogno in B per il 99’ Zerbin: subito gol a Buffon

Prima giornata di Serie B al via questa sera con il match tra Frosinone e Parma. Debutto da sogno in cadetteria per Alessio Zerbin. Il classe ’99 ha aperto la sfida siglando il gol dell’1-0 del Frosinone contro i ducali. Canotto salta secco Gagliolo e calcia in porta, Buffon respinge, Sohm si addormenta e Zerbin da due passi appoggia in rete l'1-0 Frosinone. Debutto da ricordare per Zerbin che ricordiamo è ancora di proprietà del Napoli che l'ha ceduto a titolo temporaneo ai ciociari.