Rigore prima assegnato e poi tolto al Napoli al minuto 38'. Giocata di Insigne per Mertens, il belga cerca l'assist per Milik trovando però il tocco di braccio di Vicari: calcio di rigore per La Penna, che però dopo le segnalazioni del Var va a rivedere le immagini e cambia la sua decisione. Continua ad esserci il caos sul tema dei falli di mano in area.