Difesa da ridisegnare contro la Fiorentina, out Di Lorenzo: sarà squalificato

Nella sfida vinta contro l'Udinese due brutte tegole per il Napoli in vista della prossima gara contro la Fiorentina. In difesa, infatti oltre alla probabile defezione di Manolas, uscito al 16' per un problema muscolare, mancherà sicuramente Di Lorenzo. Il terzino azzurro, schierato da Gattuso nel secondo tempo di Udine da difensore centrale, era stato ammonito da Pasqua al 37'. Di Lorenzo, diffidato, sconterà un turno dil squalifica e sarà quindi assente domenica prossima al Maradona.