Diritti tv, altra Assemblea di Lega a vuoto: fissato già un nuovo appuntamento

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport È terminata l'assemblea di Lega che si è svolta in via telematica con tutti i club di Serie A presenti. All'ordine del giorno i diritti tv per il triennio 2021-24 con le società però che, su questo tema e su quello dei fondi, si aggiorneranno la prossima settimana. Attesa a breve una nota stampa ufficiale. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.