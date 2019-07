Diritti Tv, Lega A apre a trattativa con Media Pro per il canale della Lega

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - La Lega Serie A deciderà sull'offerta di MediaPro per il canale della Lega entro il 30 settembre: l'assemblea "valuta positivamente l'ipotesi di realizzazione del canale della Lega" e ha dato un mandato "al presidente e all' amministratore delegato di negoziare e di definire l'accordo contrattuale con MediaPro entro e non oltre il 30 settembre 2019" sulla base dell'offerta economica avanzata da MediaPro il 26 luglio 2019.