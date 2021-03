Diritti tv Serie A, i fondi: "Nessuna preferenza tra Sky e DAZN"

I fondi di private equity in campo per l’eventuale ingresso nella media company della Serie A, Cvc, Advent e Fsi, hanno lanciato un messaggio in merito alla partita aperta per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A tra DAZN e Sky: "Abbiamo un approccio assolutamente neutrale rispetto all’assegnazione dei diritti e accoglieranno qualsiasi scelta verrà compiuta. Al contrario, auspicano che la scelta venga compiuta celermente. Il consorzio è concentrato e interessato su un’operazione strategica e di lungo termine, per arricchire le competenze della Serie A. I fondamentali su cui si è basata questa proposta, che hanno portato ad una delibera di 20 a 0 a favore dell’operazione, non sono cambiati".