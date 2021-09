Don Luigi Merola e Fondazione 'A Voce d'è creature al Maradona per Napoli-Juve con Nefrocenter

Don Luigi Merola e Fondazione 'A Voce d'è creature allo stadio Maradona in occasione di Napoli - Juventus grazie a Nefrocenter e Giovanni Lombardi, fondatore del gruppo che conta oltre 40 strutture sanitarie.

Don Luigi Merola, fondatore della fondazione 'A ''Voce d' 'e Creature'' dal 2007 si occupa del recupero dei ragazzi a rischio. Il gruppo Nefrocenter attraverso iniziative e donazioni da sempre sostiene la fondazione. L'amicizia con l'imprenditore Giovanni Lombardi ha portato poi allo sviluppo di diverse iniziative. Ultima, in ordine di tempo, ma non di importanza, l'opportunità di assistere alle gare casalinghe del Napoli sia per i minori, che hanno in don Luigi Merola la loro ancora di salvezza, sia per gli accompagnatori. Un'opportunità concessa da Giovanni Lombardi, fondatore di Nefrocenter, da quest'anno partner sanitario del Napoli. Il gruppo si occuperà sia della medicina d'emergenza che della prevenzione del Covid-19 allo stadio Maradona in occasione delle gare interne e al Konami Center di Castel Volturno.

A ringraziare Giovanni Lombardi e Nefrocenter è stato don Luigi Merola in prima persona che ha diffuso un video nel quale ha lanciato un appello a vaccinarsi. Al Maradona, in occasione di Napoli - Juventus, biglietti da parte della fondazione per chi è vaccinato e in possesso di green pass.

Un'altra iniziativa che Nefrocenter e Giovanni Lombardi hanno fortemente voluto per mostrare la loro vicinanza a don Luigi Merola e alla sua associazione, mostrando ancora una volta il forte impegno nel sociale da parte del gruppo in grande crescita.