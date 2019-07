Dopo la cinquina rimediata dal Napoli, la Feralpisalò sfiora la vittoria col Cagliari

Termina in pareggio la seconda amichevole del Cagliari nel ritiro in Val di Pejo. A Celledizzo i rossoblù impattano contro una buona FeralpiSalò, allenata da Damiano Zenoni, al termine di un match molto fisico e senza particolari emozioni. Dopo la cinquina rimediata contro il Napoli, la squadra di Zenoni sfiora la vittoria contro la compagine sarda. Vantaggio ospite con il colpo di testa di Marchi al 74’, prima del pareggio di Cerri all’87’, su assist di Birsa. Unici altri lampi la traversa del greco Lykogiannis (28’) e i due pali, uno colpito dall’eterno 'Airone' Caracciolo (36’) e uno da Despodov (78’). Maran ha lasciato a riposo i vari Rafael, Han, Pisacane, Vicario e gli ultimi arrivati, Farias e Romagna. Da segnalare l’uso del 3-5-2 per gran parte della gara, con i rossoblù ancora in rodaggio con il nuovo modulo, prima di chiudere con il consueto 4-3-1-2. Bene la difesa, con Ceppitelli, Walukiewicz e Pinna sugli scudi, ma in fase offensiva Maran e i suoi avranno ancora tanto da lavorare.