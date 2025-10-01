Il Napoli torna a segnare in Champions: la sblocca Hojlund, ma immenso KDB!

Il Napoli torna a segnare in Champions: la sblocca Hojlund, ma immenso KDB!
di Christian Marangio

Il Napoli trova il vantaggio al Maradona. Con la rete di Rasmus Hojlund gli azzurri tornano anche a segnare in Champions League dall'ottavo di finale del 12 marzo 2024 contro il Barcellona. Tutto parte da una grande gestione della palla di Kevin De Bruyne, che lancia in profondità Rasmus che davanti alla porta non sbaglia.