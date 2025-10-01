Pareggio dello Sporting: Suarez dagli undici metri batte Milinkovic

Pareggio dello Sporting: Suarez dagli undici metri batte MilinkovicTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:26Brevi
di Christian Marangio

Dopo il vantaggio Napoli, gli azzurri sembravano aver preso possesso della gara, ma Politano ferma irregolarmente Goncalves che procura il rigore allo Sporting Lisbona. Dagli undici metri Suarez non sbaglia e pareggia la gara al Maradona, sotto un tifoso incessante dei tifosi ospiti.