È il giorno di Napoli-Sorrento: orario e piattaforme dove vederla

Il Napoli scende di nuovo in campo a Castel di Sangro. Gli uomini di Antonio Conte, dopo l'amichevole di ieri contro il Girona, questa mattina affronteranno il Sorrento allo stadio Teofilo Patini. Naturalmente, vista la distanza molto ravvicinata dall'ultimo test, la gara servirà soprattutto per dare spazio a chi non ne ha trovato contro gli spagnoli.

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 11.00. La partita sarà trasmessa su One Football, Sky e Sky Go senza ulteriori costi. Tuttonapoli.net, come sempre, vi proporrà il live testuale con un ampio pre e post-partita a cura dei nostri inviati a Castel di Sangro. Di seguito il riepilogo dei test estivi dei Campioni d'Italia.

A Dimaro:

Napoli-Arezzo 0-2

Napoli-Catanzaro 2-1

A Castel di Sangro:

Napoli-Brest 1-2

Napoli-Casertana 1-1

Napoli-Girona 3-2

Napoli - Sorrento: domenica 10 agosto 2025, ore 11

Napoli-Olympiacos 14 agosto ore 20