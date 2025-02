Elmas, che esordio col Torino! Entra e segna di scavetto dopo 3 minuti

Esordio da sogno per Eljif Elmas con la maglia del Torino. Nella gara di campionato contro il Bologna il macedone non è partito titolare, ma subentrando al 62esimo gli sono bastati tre minuti per lasciare subito il segno. Riceve in area di rigore la sponda di Adams, evita Beukema con un tunnel e supera Skorupski con uno scavetto delizioso. L'ex Napoli ritorna in Serie A ricordando a tutti la sua classe.

