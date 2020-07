Elmas segna, ma il VAR annulla: tocco di mano di Manolas (decisione dubbia)

Napoli subito in vantaggio ma il Var annulla per un tocco assolutamente fortuito di Manolas con il braccio. Sugli sviluppi di un corner il macedone spizza di testa e la palla taglia tutta l'area. Controcross da sinistra, batti e ribatti davanti e Perin e alla fine Elmas risolve la mischia spedendo in fondo al sacco da distanza ravvicinata ma dopo oltre due minuti l'arbitro Mariani (dopo aver visionato le immagini al Var) annulla per un tocco di Manolas.