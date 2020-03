Emergenza Coronavirus: cancellato anche l'Eurovision Song Contest

Il Coronavirus ha paralizzato il mondo intero e così nelle ultime settimane stanno annullando molte manifestazioni ed eventi. Tra questi c'è anche l’Eurovision Song Contest: è arrivato l'annuncio ufficiale da parte dell'organizzazione della famosa manifestazione che va in scena ogni anno con i rappresentati di tutti i Paesi europei che partecipano alla gara.

IL COMUNICATO - "Siamo molto orgogliosi che l'Eurovision Song Contest abbia unito il pubblico ogni anno, senza interruzione, negli ultimi 64 anni e noi, come i milioni di fan in tutto il mondo, siamo estremamente rattristati dal fatto che non possa aver luogo a maggio. Nelle ultime settimane abbiamo valutato molte opzioni alternative per consentire all'Eurovision Song Contest di proseguire. Tuttavia, l'incertezza creata dalla diffusione di COVID-19 in tutta Europa ci hanno portato alla decisione di non continuare con l'evento dal vivo come previsto".