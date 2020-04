Emergenza Coronavirus in Germania: lo stadio del Dortmund diventa ospedale

L'emergenza Coronavirus continua a creare tanti disagi in giro per il mondo: in Germania si prova a far fronte all'epidemia in ogni modo possibile è immaginabile. Uno dei templi del calcio tedesco, il Westfalen Stadion, stadio del Borussia Dortmund, diventa un ospedale da campo nei giorni dell’emergenza COVID-19 che in Germania ha finora provocato la morte di 1100 persone.

I DETTAGLI - L’area della tribuna Nord è stata trasformata in un centro di assistenza per le persone colpite dal Covid-19: sarà direttamente collegata con un centro diagnostico centrale, con test effettuati nella North Clinic, e sarà un centro di trattamento per valutare la gravità del virus e decidere se il paziente può continuare ad essere curato in regime ambulatoriale o ha bisogno di cure ospedaliere".