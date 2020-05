Entro la fine del mese via alle messe con i fedeli: 2 le ipotetiche date

Presto si potrebbe tornare alla celebrazione delle messe con la presenza dei fedeli. Come riferisce l'Avvenire, giornale della Conferenza episcopale italiana, non è improbabile che entro la fine del mese riparta l'eucarestia: la ripresa potrebbe avvenire già per l'Ascensione o per la Pentecoste, cioè il 24 o il 31 maggio.