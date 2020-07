Equipe - Lille, situazione economica nel mirino: operazione Osimhen può salvare il club

In Francia tiene banco la difficile situazione economica del Lille, con la corte dei conti che ora sta facendo pressione sul club: come riportato anche dall'Equipe, è stata chiesta una nuova documentazione al presidente Lopez per chiarire la condizione del club dopo una prima richiesta che - evidentemente - non ha soddisfatto la corte dei conti francese. A poter cambiare radicalmente la situazione - si legge - sarebbero le cessioni di Osimhen e Gabriel, ed è per questo che proprio il Lille sta facendo di tutto per velocizzare le operazioni di cessione dei due giocatori.